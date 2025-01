Serie D. Troppo vento, match rinviato. Il Grosseto gioca domani

SERIE DGrosseto-Seravezza, gara valida per la seconda giornata del girone di ritorno, in calendario oggi con inizio alle 14,30 allo "Zecchini", è stata rinviata a domani, sempre con inizio alle 14,30. Lo ha comunicato il Dipartimento Interregionale. Il rinvio del match è stato deciso a seguito di un comunicato diramato dalla Protezione civile Regionale, a causa dell’allerta meteo gialla per vento per la giornata odierna. E mentre tutti gli altri incontri del girone si svolgeranno regolarmente oggi, il big-match tra seconda e terza della classe è stato rinviato di 24 ore: per i biancorossi di mister Consonni resta l’occasione per un pronto riscatto dopo la delusione in terra umbra. "A Orvieto meritavamo di vincere, ma i particolari hanno fatto la differenza - ha affermato il tecnico del Grifone - e in setimana abbiamo fatto un esame di coscienza. Sono convinto che contro il Seravezza I ragazzi faranno una grande prestazione e otterrano un buon risultato". Mister Consonni dovrà fare a meno degli squalificati Sacchini e Mobilio e degli infortunati Cretella, Senigagliesi e Possenti; convocati alcuni juniores.

"Il Seravezza - prosegue Consonni - sta facendo un campionato strepitoso. Conosco bene il loro allenatore che fa giocare la squadra a tutto campo, uomo contro uomo con il bomber Bendetti un vero leader. Noi, però, abbiamo tutte le qualità per farli soffrire e per vincere la gara". I convocati: Benucci, Bojinov, Bolcano, Caponi, Chrysovergis, Dierna, Grasso, Guerrini, Lampret, Macchi, Marzierli, Montemaggiore, Mussio, Nunziati, Piersanti, Raffaelli, Riccobono, Sabattini, Sabelli, Sane. Il centrocampista Piergiorgio Sabelli, classe 1996, ha rinnovato il contratto con il club biancorosso fino al 2028. Mercato: il dg Vetrini fa sondaggi per un 2006.

P.P.