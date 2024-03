Serie D, turno da brividi. S. Donato a caccia di punti

In serie D, siamo alla 26ª giornata del girone "E", un turno che oltre alla partitissima fra l’inseguitrice Livorno e la capolista Pianese, mette in evidenza gli impegni delle due squadre fiorentine. Queste le partite odierne in programma alle 14,30.

Real Forte Querceta-San Donato Tav.lle. Smaltito l’entusiasmo per l’ottima vittoria sul Poggibonsi, al San Donato Tavarnelle di Marco Brachi che si reca sul campo del Real Forte Querceta servirà nuovamente la partita perfetta. Allo stadio "Necchi Balloni" i gialloblù dovranno fare un ulteriore sforzo per contenere un’avversaria che dopo due sconfitte di fila, Livorno e Ghiviborgo, farà di tutto per ritrovare la strada dei tre punti. Ma il Real Querceta del tecnico Francesco Buglio non avrà vita facile: il San Donato arriva con l’obiettivo di raccogliere altri punti per mettere al riparo la classifica. Un ulteriore risultato positivo consentirebbe alla squadra di Brachi di affrontare il proseguo del campionato con spirito ben diverso. Contro il Real Querceta i gialloblù dovranno fare a meno di Frosali squalificato, ed è probabile che venga sostituito da Forconi. Per quanto concerne l’attacco potrebbe essere riproposta la coppia Oitana-Bocci con il sostegno di Bellini.

Figline 1965-Seravezza. Dopo la mancata vittoria sul Grosseto, (anche nella gara di andata terminò in pareggio), il Figline di Tronconi riparte con la stessa carica di sempre per cercare di capitalizzare al massimo il risultato. Ma dovrà fare bene i conti, in quanto al "Del Buffa" arriva un Seravezza ferito per le tre sconfitte di fila, determinato al massimo per invertire la rotta. Di conseguenza al Figline servirà la massima prudenza, anche per alcune assenze importanti: Sesti per squalifica mentre Diarrà è fermo per l’infiammazione al tendine rotuleo. Per so-stituire Sesti tre alternative: Cavaciocchi, Bonavita e Costantini. Al rientro ci sono Sabatini in difesa e Torrini a centrocampo.

Giovanni Puleri