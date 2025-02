Serie D. Tuttocuoio bloccato dal Prato

La sconfitta casalinga col Prato (0-2) ha fermato la corsa del Tuttocuoio verso il traguardo-salvezza. I neroverdi in classifica hanno conservato la settima posizione, che tengono ormai da 9 turni (dal 14° al 22°) ma il trend intrapreso fa suonare qualche campanellino. Nelle prime cinque giornate del girone di ritorno, infatti, la squadra di Firicano non ha mai vinto, ha conquistato tre pareggi, tutti per 1-1 contro Lentigione (5°), Progresso (12°), e Ravenna (1°), quindi ha perso le ultime due gare disputate, incassando 7 reti, 5 in casa della Sammaurese e 2 domenica al Leporaia. Risultati che hanno ridotto i 9 punti accumulati al giro di boa ai 6 attuali il vantaggio sulla 13a posizione (occupata dallo Zenith Prato) ossia la prima che trascina nel gorgo dei play out. Attenuanti? Beh, ce ne sono a dire il vero, perché al di là di qualche risultato magari meno fortunato, ma che alla fine si compensa con qualcuno più fortunato, il vero problema per l’allenatore Firicano sono state le tantissime assenze, che stanno continuando, al punto che in alcune circostanze (vedi contro il Progresso) il tecnico non ha potuto effettuare sostituzioni. Assenze concentrare soprattutto nel reparto offensivo. In questo frattempo la presidente Paola Coia non è stata a guardare e ha provato a correre ai ripari, licenziando giocatori ormai non più utili alla causa, come Acosty, e ingaggiandone altri nuovi, come Vekic (che però contro il Prato non ha potuto giocare non avendo avuto ancora il transfer), per riprendere la marcia. E domenica prossima per il Tuttocuoio ci sarà un bel banco di prova, visto che l’ospite di turno è la Pistoiese quarta in classifica.

s.l.