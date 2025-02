Serie d. Tuttocuoio chiamato alla sfida Imolese

Vittoria e sorpasso. Sarebbe il quadro ideale oggi per il Tuttocuoio. Nel programma della 25a giornata, ottava di ritorno, i neroverdi ricevono infatti la visita dell’Imolese, ossia la squadra che in classifica li sopravanza di una sola lunghezza: i pontaegolesi sono settimi, gli ospiti sesti. Non serve la calcolatrice per capire quanto "pesanti" sarebbero oggi i tre punti, che, per altro, arriverebbero a irrobustire quelli conquistati sette giorni fa con il 2-0 a Sasso Marconi e altrettanto preziosi perché i primi del girone d ritorno.

Da parte sua l’Imolese fuori casa non vince da cinque turni, quando si impose 3-1 a Piacenza, alla 13a giornata, timbrando quello che era, ed è rimasto, il quarto successo esterno dopo quelli ottenuti sui campi di Corticella alla 1a giornata (2-3), Cittadella Vis Modena alla 3a giornata (0-1) e Lentigione alla 7a giornata (0-1). Dopo Piacenza sono arrivati infatti la sconfitta di Riccione (2-0), il pari con lo Zenith Prato (0-0), la sconfitta col Tau Calcio (4-1), il pareggio col Progresso (0-0) e la sconfitta di Ravenna (4-0). Tuttavia domenica scorsa i rossoblù sono tornati alla vittoria battendo 3-2 il Lentigione, risultato che ha interrotto un digiuno che durava da 8 turni (4 punti), due in più di quello del Tuttocuoio.

In verità quello che più interessa alla squadra di Firicano è mettersi in zona sicurezza prima possibile, quindi la ricerca dei tre punti, quando restano 10 gare da disputare (compresa quella odierna), è improntata principalmente a scavare un vantaggio ancora maggiore sulla sestultima posizione, ora sotto 8 punti. Per una squadra neopromossa è già un gran bel risultato.

s.l.