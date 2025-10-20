Serie D. Tuttocuoio tuttocuore rimonta il doppio svantaggio. In casa del San Giuliano City un pari che vale oro

SANGIULIANO CITY2TUTTOCUOIO2

SANGIULIANO CITY: Libertazzi, Tafa, Toldo, Sartori, Tremolada (28’ st Saggionetto), Bernardi, Redondi, Alboni (37’ st Battistini), Lupano, Cazzaniga, Ebano (1’ st Sandre). All. Parravicini.

TUTTOCUOIO: Ricco, Bardini, Fino, Foresta, Massaro, Colferai (44’ st Perugi), Renda, Sichi (22’ st Coppola), Di Stefano, Cicioni (39’ st Salto), Giorgetti (1’ st Di Natale). All. Boschetto.

Arbitro: Fermia di Locri

Marcatori: 8’ pt Bernardi (S), 42’ pt Cazzaniga (S); 24’ st Massaro (T), 39’ st Salto (T)

Un Tuttocuoio mai domo è tornato dalla trasferta sul terreno del Sangiuliano City con un pareggio (2-2) che vale più del semplice punto. La squadra neroverde è stata capace di recuperare il doppio svantaggio con il quale era entrata negli spogliatoi all’intervallo dimostrando di aver già assimilato il carattere combattivo trasmesso in pochi giorni dal nuovo allenatore, Riccardo Boschetto, che ieri ha debuttato sulla panchina pontaegolese dove in settimana aveva rilevato Aldo Firicano.

Il match (disputato a porte chiuse) era cominciato male per il Tuttocuoio, che dopo appena 8’ di gioco era andato sotto per una conclusione di Bernardi che ha trafitto Ricco. Nonostante lo svantaggio i neroverdi hanno continuato a interpretare positivamente il match, ma prima del duplice fischio Cazzaniga ha trovato il modo di infilare di nuovo Ricco.

Il 2-0 poteva essere una mazzata per capitan Fino e compagni, che invece hanno saputo reagire con grande determinazione, rientrando in partita grazie al primo gol di Massaro, arrivato con una grande conclusione dalla distanza nel cuore della ripresa. Rinvigorito dal gol, il Tuttocuoio ha lanciato l’assalto finale trovando il pari con Salto (nella foto), messo in campo pochi minuti prima da Boschetto, che di destro ha risolto una situazione di mischia.

Il punto lascia la squadra di Ponte a Egola ancora ultima in classifica, ma dà una grande spinta morale per affrontare il prossimo difficile match, quando al Leporaia arriverà il Piacenza.

Risultati 8a giornata: Rovato Vertovese-Progresso 0-0 (giocata sabato), Cittadella Vis Modena-Trevigliese 3-1, Desenzano-Sant’Angelo 5-1, Imolese-Lentigione 0-1, Pistoiese-Correggese 1-1, Pro Palazzolo-Piacenza 2-0, Sangiuliano City-Tuttocuoio 2-2, Sasso Marconi-Crema 0-1, Tropical Coriano-Pro Sesto 0-0.

Classifica: Lentigione 19 punti, Pistoiese e Crema 16, Pro Sesto 15, Desenzano 14, Piacenza e Cittadella Vis Modena 12, Rovato Vertovese, Correggese e Sangiuliano City 11, Imolese e Sant’Angelo 10, Tropical Coriano e Pro Palazzolo 9, Sasso Marconi e Trevigliese 6, Progresso 5, Tuttocuoio 3.

