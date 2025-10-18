Serie D: ulteriore innesto nell’organico bianconero. Salvadori per il Borgo

Operazione di mercato del Sansepolcro alla vigilia della delicata sfida casalinga contro il Siena. È arrivato in bianconero un interessante sottoquota, Andrea Salvadori, ala destra classe 2005. Si tratta di un giocatore con propensione offensiva e versatilità, in grado di ricoprire – all’occorrenza – tutti i ruoli del reparto avanzato. Dopo la trafila giovanile fra Livorno, Pontedera ed Empoli, Salvadori ha già maturato esperienza in serie D indossando nella scorsa stagione la maglia del Poggibonsi, con cui ha realizzato 3 reti. In questa prima parte di campionato ha militato nel Celle Varazze, formazione ligure del girone A della stessa categoria. Salgono così a quattro le pedine ingaggiate dal Sansepolcro che la scorsa stagione hanno militato nel Poggibonsi: gli altri sono Vitiello, Belli e Massai.

L’inserimento rappresenta un ulteriore rinforzo "under": Ciampelli potrà contare su di lui già a partire dalla sfida di domani contro la gloriosa Robur. E intanto presto verrà sottoposto a intervento chirurgico lo sfortunato Filippo Barboni, che aveva riportato la rottura dei legamenti del ginocchio nella partita interna di circa un mese fa contro il Follonica Gavorrano.