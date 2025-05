Serie D: Ultima Giornata Decisiva per Promozioni e Retrocessioni

La Serie D è giunta all’ultimo atto della stagione regolare. Nella corsa alla promozione, mentre Bra e Ospitaletto hanno già dato il via ai festeggiamenti nei gironi A e B, nel raggruppamento C il Dolomiti Bellunesi, che a 90’ dal termine gode di due punti di vantaggio sul Treviso, ha l’opportunità di tagliare vittoriosamente il traguardo ospitando un Lignano ormai tranquillo. Verdetti già ben strutturati o quasi anche in chiave lombarda. Nel girone A il Città di Varese cercherà di sovvertire il pronostico in casa del Gozzano per strappare in extremis un posto nei playoff, mentre il derby Vogherese-Oltrepo servirà soprattutto ai padroni di casa per preparare al meglio i playout già sicuri. Situazione simile nel girone C, dove lo spareggio-salvezza metterà di fronte Caravaggio e Virtus Ciserano, che cercheranno di mettere a punto gli ultimi preparativi in vista del delicato duello che vale un’intera stagione ospitando rispettivamente Luparense e Bassano. In quest’ultimo turno della regular season c’è un altro derby bergamasco, quello tra Villa Valle e Real Calepina, con la squadra di Sgrò che dovrà compiere l’ultimo passo in avanti per consolidare la propria posizione in zona playoff. Completa il quintetto orobico il Brusaporto, che riceverà il Montecchio già retrocesso. Nel programma del girone B, infine, spicca la lotta, ancora molto serrata, per sfuggire ai playout. Quale squadra dovrà misurarsi con il Magenta per evitare di fare compagnia a Fanfulla, Ciliverghe ed Arconatese che già hanno in mano il biglietto per scendere in Eccellenza? Sono diverse le formazioni costrette a trepidare all’ultima giornata, mentre in alto si definirà solo allo sprint la composizione del podio.

Luca Marinoni