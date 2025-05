Serie D: Ultima giornata decisiva per Figline contro Livorno per evitare la retrocessione

Con le partite della 34ª giornata, oggi il campionato di Serie D giunge al traguardo proponendo gli ultimi 90 minuti carichi di adrenalina per decidere la griglia dei play out con il Figline che si gioca l’ultimo match point per sperare ancora di farne parte. Queste le gare del girone E in programma alle 15.

Figline-Livorno (all’andata 1-3: Marinari, Rossetti, Zellini, Calvosa). Arbitro: Polizzotto di Palermo. Per il Figline questa ultima prestazione stagionale al "Del Buffa" è densa di aspettative e timori. Per la squadra di Beoni non ci sono alternative: deve solo vincere per avere ancora la possibilità di disputare i play out, altrimenti è retrocessione. Dall’altra sponda ci sarà un Livorno che dopo aver raggiunto il proprio obiettivo, sta pensando già alla poule scudetto e non farà sconti. Giocherà la sua normale partita consapevole di trovarsi di fronte una squadra psicologicamente in difficoltà. Pertanto senza altri giri di parole, ai vari Mugelli, Rufini, Gozzerini e Ciravegna spetta il compito di ritrovare il gol che manca da tempo, che purtroppo ha creato questa situazione. Per la formazione oltre a Francalanci infortunato c’è il dubbio sull’utilizzo dell’attaccante Bruni e l’assenza di Nyamsi squalificato. Nel Livorno oltre al tecnico Indiani, mancheranno per squalifica il capitano Brenna e Siniega.

San Donato Tavarnelle-Flaminia (2-0: Vitali Borgarello, Dema). Arbitro: Teghille di Collegno. Allo stadio "Pianigiani" va in scena la partita di congedo dei gialloblù al quale necessita un solo punto per evitare di entrare nel meccanismo dei play out. Anche al Flaminia di Nofri Onofri proveniente da due vittorie casalinghe di fila, necessita un punto matematico per la salvezza. Pertanto, ai gialloblù del presidente Bacci occorrerà la massima concentrazione per chiudere in positivo il cammino della stagione. Per la formazione, Bonuccelli può contare su tutta la rosa a disposizione, tranne Cellai che è squalificato.

Giovanni Puleri