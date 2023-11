Serie d. Un giovane terzino brasiliano per lo United

Il mercato dello United Riccione è in continua evoluzione. Sia in campo che fuori dal campo. Di appena qualche giorno fa l’ingaggio di Omar Lepri come nuovo club manager, ieri alla rosa di mister Riolfo si è aggiunta una nuova pedina. Il club della Perla Verde, infatti, ha annunciato l’ingaggio di Julio Cesar Cagnini. Classe 2005, terzino destro, il giocatore brasiliano già da ieri si allena con la truppa biancazzurra e sarà a disposizione del tecnico per i novanta minuti che lo United domani giocherà sul campo del Termoli. Cagnini nella prima parte di questa stagione ha vestito la maglia del Campobasso e per approdare alla corte del presidente Cassese ha messo la firma sulla rescissione del contratto. Ferrara e compagni contro il Termoli devono rimettersi in piedi, dopo la sconfitta dello scorso turno in casa contro il Chieti.