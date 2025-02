Serie D. Un pari che amareggia. FolloGavo, peccato

Il Follonica Gavorrano non va oltre l’1-1 con il fanalino di coda Fezzanese e restano a metà classifica. Due punti persi dalla formazione di Masi che ha potuto giocare 80 minuti in superiorità numerica e che si è fatta riprendere allo scadere.

Avvio arrembante dei minerari con la Fezzanese che resta subito in dieci: Cantatore entra in maniera sconsiderata su Lo Sicco e viene espulso. Al 22’ Kondaj sfiora il gol dopo una bella combinazione con Matteucci e Arrighini. Al 27’ ci prova Lo Sicco su calcio di punizione, la palla sfiora l’incrocio dei pali. Al 41’ la conclusione di Morelli da fuori termina di poco alta. Al 44’ Bramante arriva al tiro, Pucci respinge davanti ad Arrighini, che da buona posizione non trova la porta.

Nella seconda frazione di gioco al 16’ arriva il meritato vantaggio del Follonica Gavorrano: Matteucci intercetta una palla in area e batte Pucci. Al 24’ Matteucci colpisce il palo con un colpo di testa su calcio d’angolo. Al 44’ la Fezzanese trova il pari: Bruccini tira forte su calcio di punizione e sorprende Antonini.

FOLLOGAVO: Antonini, Morelli (7’ st Souare), Pignat, Matteucci, Masini (40’ st Scartoni), Pino, Kondaj, Scartabelli, Lo Sicco, Bramante, Arrighini (40’ st Giustarini). All. Masi.

FEZZANESE: Pucci, Antezza, Bechini (33’ st Mariotti), Benassi (22’ st Sciuezo), D’Alessandro, Salvetti, Campana (30’ Loffredo), Cantatore, Beccarelli (40’ st Fiori), Ngom (10’ st Bruccini), Lunghi.

Reti: 16’ st Matteucci, 44’ st Bruccini. Note: espulso Cantatore al 10’.