Serie D: un punto importante nel derby al Fedini. Reazione Sansepolcro

SANSEPOLCRO

Quando si esce imbattuti dal terreno di San Giovanni Valdarno non è mai un risultato negativo, specie se la partita assumeva il sapore di uno scontro diretto. Sotto questo profilo, quindi, il Sansepolcro ha fatto il suo; anzi, nelle ultime giornate sta rendendo di più in trasferta che al Buitoni, dove è caduto tre volte su cinque. Al "Fedini", i bianconeri si erano ritrovati sotto per il gol di Rosseti, poi nella ripresa hanno trovato il pareggio su una punizione dalla distanza di Giacomo Gorini. A quel punto, nessuna delle due ha corso rischi particolari e alla fine l’1-1 è stato il risultato più giusto, che permette al Sansepolcro di rimanere "attaccato" proprio alla formazione biancazzurra, sempre avanti di una lunghezza.

E per Marco Bonura è il primo punto della sua nuova gestione. Semmai, l’unica nota negativa riguarda Ferri Marini, uscito dopo appena mezzora a causa di uno stiramento al flessore: l’ecografia di oggi dovrebbe chiarire meglio la situazione, anche se per l’attaccante si prospetta una settimana di assoluto riposo. Una tegola che non ci voleva, in vista di un altro scontro diretto casalingo: quello contro la Mobilieri Ponsacco.