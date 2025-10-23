Serie d. Un Sesti da show per il Terranuova: "Guardiamo avanti»
TERRANUOVA"Non mi capitava di fare una doppietta dal tempo dei pulcini". Davide Sesti (nella foto) ironizza sui due gol messi a segno domenica scorsa con il Prato, reti che hanno deciso la partita terminata 2-1 in favore del Terranuova Traiana. Una vittoria storica per il club di piazza Coralli e per il centrocampista arrivato questa estate dall’Aquila Montevarchi. "L’importante è aver portato a casa tre punti - ha aggiunto - e aver messo in campo una prestazione di gruppo decisamente diversa rispetto a quella della domenica precedente con il Ghiviborgo. Dovevamo riscattarci e così è stato. L’aspetto fondamentale era uscire da due sconfitte consecutive, visto che la squadra si allena sempre con grande costanza".Il leader silenzioso dello spogliatoio è stato l’autore di due traccianti che hanno letteralmente ipnotizzato il portiere dei biancazzurri Fantoni nel corso della gara. "Giocare davanti al pubblico di casa ha sicuramente fatto la differenza - sottolinea il giocatore classe 2000 - però il Terranuova non deve guardare quale avversario si trova davanti, bensì essere consapevole che ogni qualvolta scende in campo l’obiettivo principale è conquistare punti, indipendentemente da coloro con cui hai a che fare".Francesco Tozzi
