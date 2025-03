Serie D: un successo prezioso per la squadra di Becattini dopo il pari con Montevarchi e il ko a San Donato. Terranuova gran vittoria al Matteini: mancava da 4 mesi. Con il Ghiviborgo decide Bega dal dischetto alla ripresa

TERRANUOVA TRAIANA 1 GHIVIBORGO 0

TERRANUOVA TRAIANA (4-4-1-1): Timperanza, Bega, Saitta, Privitera, Cappelli, Massai (33’ s.t. Sacconi), Mannella, Marini, Tassi (38’ s.t. Grieco), Degl’Innocenti, Iaiunese (41’ s.t. Dini). A disposizione: Morandi, Petrioli, Lischi, Zhupa, Cardo, Palazzini. All.: Becattini

GHIVIBORGO (3-2-4-1): Bonificio, Barbera, Vari (44’ s.t. Bifini), Campani (36’ s.t. Signorini), Nottoli (25’ s.t. Noccioli), Giannini, Conti, Gori, Bonafede, Bura, Larhrib. A disposizione: Gambassi, Caiaffa, Simonetta, Petruzzi, Coppola, Fischer. All.: Bellazzini

Arbitro: Zantedeschi di Verona (Veli-Scipione)

Reti: 4’ s.t. Bega (R)

Note: ammoniti Conti, Campani, Bega, Marini, Degl’Innocenti, Tassi, il direttore generale del Terranuova Finocchi e l’allenatore del Ghiviborgo Bellazzini. Espulso l’allenatore del Terranuova Becattini. Angoli 4-2. Recupero 2’ p.t. e 5’ s.t.

TERRANUOVA - Il Terranuova torna alla vittoria tra le mura amiche del Matteini dopo 4 mesi, superando di misura l’ottimo Ghiviborgo grazie a un rigore realizzato da Bega. Tre punti come una boccata d’ossigeno per i ragazzi di Becattini che proseguono nella lotta per la salvezza. Stavolta il carattere dei biancorossi è emerso dall’inizio alla fine e fa ben sperare per il prosieguo di campionato. Degl’Innocenti in campo fin dal primo minuto, mentre Sacconi parte dalla panchina. La prima azione pericolosa a vantaggio dei padroni di casa sopraggiunge al 13’, quando Marini inquadra Massai nella mischia che non recepisce. Sempre Marini è protagonista di una conclusione deviata sul fondo da Bonifacio, che si immola per difendere la porta. L’assalto non dà tregua alla compagine della Valle del Serchio. Alla mezzora Tassi ci mette il cuore e le gambe attraversando tutto il rettangolo verde, senza trovare tuttavia l’intesa con Iaiunese. Poi arriva il sussulto degli ospiti. Nonostante un controllo di mano da parte di Gori, Nottoli ci prova, ma Timperanza respinge per ben due volte. Alla ripresa Privitera viene messo giù da Giannini e Zantedeschi non ha dubbi nell’assegnare il penalty ai locali. Tocca a Bega che realizza dal dischetto il suo quinto centro stagionale. Soffre nell’ultimo quarto d’ora il club valdarnese, impegnato a proteggere il risultato dall’attacco dei lucchesi, che non riescono però a sfondare.