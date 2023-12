Serie "D». Un Tau sprecone raggiunto a Ponsacco

MOBILIERI PONSACCO

2

TAU ALTOPASCIO

2

MOBILIERI PONSACCO: Fontanelli, Italiano (43’ st Milli), Bardini, Hanxari (1’ st Fischer), Panattoni, Nieri, Milani, Grea, Nannetti (1’ st Matteoli), Regoli, De Vito. All.: Bozzi.

TAU ALTOPASCIO: Di Biagio, Zini, Bernardini, Alessio, Bruzzo, Manetti, Meucci, Noccioli (16’ st Capparella), Bruno (9’ st Malva), Andolfi, Vellutini (23’ st Quilici). All.: Venturi.

Arbitro: Dorillo di Torino.

Reti: 3’ pt Manetti, 27’ pt Andolfi, 4’st Grea, 27’ st Italiano.

Note: ammoniti Vellutini, Matteoli, Zini, Milli; espulso: Nieri (doppia ammonizione; angoli: 4 a 6; recupero: 2’ pt, 4’st; spettatori: 200.

PONSACCO - Due squadre con opposti obiettivi si sono scontrate a viso aperto. La manovra avvolgente del Tau mette in difficoltà i rossoblu e, al primo assalto, passano gli uomini di Venturi. Ed è Manetti al 4’ a siglare la sua prima rete in campionato ed il vantaggio per la sua squadra, sfuggendo sulla fascia E centrando in pieno l’angolo di Fontanelli. Inizio da brividi per il Ponsacco e proiezione ancora più delicata per i rossoblu, quando Andolfi, con una perfetta esecuzione volante, raddoppiava al 27’, mettendo in possibile carrozza il Tau.

Ripresa di altro tenore, con un Tau un po’ impacciato ed un Ponsacco su corde diverse per aggressività e controllo palla. E Grea, al 4’, riapre la partita, ricamando una punizione parabolica che sorprende Di Biagio. Ma è un Ponsacco molto diverso dalla prima frazione: concede poco, togliendo respiro e gioco agli avversari. Ed il pareggio arriva con un’ incursione di Nieri che, al 27’, perfora la difesa avversaria, scarica in porta: respinge il palo, ma Italiano gonfia la rete e riapre le speranze del futuro dei rossoblu. Per gli amaranto una frenatina.

Luciano Lombardi