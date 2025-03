Serie D. Una Cittadella in fiducia affronta l’esame Tau

Con il +6 sui playout la Cittadella affronta col morale alto la trasferta di oggi alle 14,30 ad Altopascio sul campo del Tau terzo.

La 9^ di ritorno: ieri Imolese-Prato 0-1, oggi Corticella-Sammaurese, Piacenza-Tuttocuoio, Tau-Cittadella, Forlì-Progresso, San Marino-Ravenna, Pistoiese-sasso M., Riccione-Lentigione, Zenith-Fiorenzuola.

Clas. Forlì 60, Ravenna 58, Tau 52, Pistoiese 46, Lentigione 42, Imolese 38, Prato 35, Cittadella e Tuttocuoio 34, Progresso 30, Piacenza 29, Sasso M. 28, San Marino, Corticella e Zenith 26, Riccione 22, Sammaurese 20, Fiorenzuola 16.

TAU (4-3-1-2): Cabella; Barsi, Biagioni, Bernardini, Zanon; Rinaldini, Meucci, Atzeni; Manetti; Andolfi, Carcani. All. Venturi

CITTADELLA (3-5-2): De Fazio; Fort, Boccaccini, Sabotic; Manzotti, Marchetti, Mandelli, Osuji, Sardella; Sala, Formato. All. Gori

Anticipi. In Prima ’C’ Corlo-Campogalliano 3-1, in Prima ’D’ Spilamberto-Nonantola 1-1. In Seconda ’F’ Modenese-Ubersetto 2-0, in Seconda ’G’ J. Finale-Bevilacqua 2-1, in Terza ’A’ Montefiorino-Union 81 1-2, in Terza ’B’ Roveretana-Possidiese 1-2.