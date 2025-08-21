Serie D: una rete per tempo nell’amichevole contro la squadra di Taverne d’Arbia. Buone indicazioni per Becattini. Marini e Ngom trascinano il Terranuova con l’Asta

TERRANUOVA

Il Terranuova Traiana ha superato 2-0 l’Asta al campo sportivo Arnaldo Satini di Taverne d’Arbia nell’ultima amichevole pre-campionato in vista della stagione 2025-2026 di serie D. Ad andare a segno il capitano Marini al 27’ del primo tempo e Ngom all’8’ della ripresa. Becattini opta per l’ormai rodato 4-2-3-1, con una composizione radicalmente modificata rispetto a quella vista negli ultimi anni: Pagnini tra i pali, in difesa Benucci, Ficini, il neo arrivato Simonti e Tassi. Sesti e Cioce davanti ai difensori, poi Marini, Sborgi e Saltalamacchia a supporto di Bruni schierato come punta centrale. A riposo precauzionale Degl’Innocenti, Bargellini e Zhupa. Da registrare il ritorno di Cioce fin dal primo minuto dopo il brutto infortunio rimediato il 29 settembre 2024 nella gara interna contro la Fezzanese, vinta per 2-0.

Un ottimo test per Becattini, che avrà modo di valutare ancor meglio la strategia da mettere in campo in vista del preliminare di Coppa Italia in programma domenica alle 17 allo stadio Matteini contro lo Scandicci. Finora il bilancio della preparazione è stato positivo. Il 2 agosto il Terranuova l’ha spuntata per 2-1 sulla Fiorentina Under 18, non è andata bene la seconda uscita contro la Castiglionese persa 2-1, mentre ha sorriso ai biancorossi la vittoria per 2-0 sull’Affrico del 14 agosto grazie ad una doppietta di Saltalamacchia.

Francesco Tozzi