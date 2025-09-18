Serie D: una trasferta a rischio per i rossoblù in casa della favorita al successo finale. Montevarchi, ostacolo Grosseto. Marmorini: "Diamo il massimo»

MONTEVARCHISulla carta non c’è alcun dubbio. Affrontare il Grosseto grandi firme, anche se ancora in rodaggio, nell’anticipo di sabato alle 15 allo stadio "Carlo Zecchini" rappresenta un duro banco di prova per qualunque formazione del girone E di serie D. Tanto più per il Montevarchi dei giovani che si troverà davanti il Grifone di Paolino Indiani, la corazzata in grado secondo la maggior parte degli addetti ai lavori di ripetere le gesta del Livorno pigliatutto nella passata stagione. Eppure, non per dichiarazioni di prammatica, gli aquilotti di Marmorini rifiutano il ruolo di vittime sacrificali e in tal senso il messaggio dell’allenatore aquilotto è stato eloquente già subito dopo il pareggio con il San Donato Tavarnelle: "Dobbiamo acquisire una precisa identità e questo a prescindere dalla forza dell’avversario. Siamo consapevoli di far visita a un Grosseto dalla qualità tecnica indiscutibile ma pronti a far di tutto per mettere in difficoltà una favorita d’obbligo per la promozione in C. Di sicuro, quindi, i ragazzi daranno il massimo perché in gare del genere le motivazioni vengono da sole".

Conterà come sempre l’approccio all’incontro che per l’Aquila è stato positivo domenica scorsa e bisognerà continuare con il medesimo atteggiamento, alzando ulteriormente l’asticella dell’attenzione. Rispetto al pari casalingo con i gialloblù della Val di Pesa non si prevedono novità di rilievo nei ranghi dei valdarnesi. Ancora in divenire il pieno recupero dello stopper Leo Francalanci e del mediano Duccio Nannini. In ogni caso le scelte dell’allenatore terranno conto dei due impegni ravvicinati nel giro di quattro giorni. Mercoledì prossimo, peraltro il Montevarchi riceverà nel turno infrasettimanale il Seravezza partito fortissimo e che un dispiacere ai maremmani lo ha già dato alla prima giornata del torneo. imponendosi tra le mura amiche per 2-1.

Giustino Bonci