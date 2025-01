Serie D. United, accordo col Riccione 1926 per giocare allo stadio Nicoletti

Lo United Riccione torna a casa. Almeno per le prossime tre partite. Il club del presidente Jonathan Tranquilli, infatti, ieri ha raggiunto un accordo con il Riccione 1926 per poter utilizzare lo stadio ’Nicoletti’. A partire dalla gara di domenica contro i toscani del Tau Altopascio, quindi, i biancazzurri traslocheranno dal Calbi di Cattolica, dove lo United ha giocato le gare interne della prima parte di stagione, allo stadio comunale della Perla Verde. E la stessa cosa avverrà per le successive due partite interne con Corticella e Fiorenzuola. Come richiesto dal Riccione 1926 che gestisce l’impianto, in accordo con il Comune, il club appena rilevato da Tranquilli ha dovuto effettuare il pagamento anticipato dell’affitto per tutte e tre le gare in questione "per avere garanzie economiche e di continuità del rapporto con la possibilità di organizzare al meglio gli spazi – spiegano dal Riccione 1926 – Questa sarà la linea adottata dalla società della Riccione Calcio 1926 fino al termine della stagione". "Nei prossimi giorni ci auguriamo di poter siglare un accordo anche per gli allenamenti – ha fatto sapere l’avvocato Felice Betti, legale dello United Riccione – perché per noi è importante tornare a giocare a Riccione e dare continuità al rapporto appena iniziato". Quindi, dopo più di qualche mese lo United torna al ’Nicoletti’, dove aveva sempre giocato nelle ultime stagioni, prima di traslocare la scorsa estate (e non senza malumori) a Cattolica. Lo United, così, sembra aver sciolto un nodo non da poco pensando a quel che resta di questa stagione. Infatti, senza un impianto in cui poter disputare le proprie gare casalinghe, i biancazzurri non avrebbero avuto vita lunghissima nel girone D della serie D. Una questione per ora appianata che tuttavia non mette a tacere gli scettici. Intanto, sul campo la squadra di mister Cortellini, rivoluzionata dopo il cambio al vertice della società, è chiamata a risollevarsi in classifica. Un punto conquistato nelle ultime cinque partite ha riportato i biancazzurri nella zona pericolosissima della classifica, a quota 18, in condominio con i vicini di casa del San Marino e a sei lunghezze da Sammaurese e Fiorenzuola, appaiate all’ultimo posto in classifica.