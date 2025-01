Serie D. United alla ripresa senza Barsotti

Salterà la prima di ritorno, domenica al ’Calbi’ di Cattolica, l’esterno dello United Riccione, Leonardo Barsotti. Il centrocampista è stato fermato per un turno dal giudice sportivo e dovrà osservare i compagni dalla tribuna nei novanta minuti contro lo Zenith Prato. Nel girone D della serie D il giudice sportivo ha fermato per tre turni Rizzi del Corticella, per uno Ale dell’Imolese, Silva del Piacenza, De Ponti del Fiorenzuola, Corzani del Progresso e Marcaletti del Sasso Marconi. Ma anche Fiaschi dello Zenith Prato primo avversario dell’anno della squadra di mister Cortellini. Un match da non sbagliare per i biancazzurri romagnoli contro la quart’ultima della classe. Subito un faccia a faccia per la salvezza spetta a uno United che vuole dimenticare in fretta la brutta e dolorosa caduta prima della sosta nel derby contro i vicini di casa del San Marino.