Serie D. United, Palumbo salta la trasferta modenese

Dovrà saltare la sfida di domenica in casa del Cittadella Vis Modena l’esterno dello United Riccione, Luigi Palumbo. Il giocatore biancazzurro, infatti, è stato fermato per un turno dal giudice sportivo. Nel girone D tre giornate di stop per l’ex biancazzurro, ora centrocampista del Ravenna, Lordkipanidze. Una giornata a Sala e Mora del Cittadella Vis Modena, Elefante e Vlahovic dell’Imolese, Saporetti del Forlì. Nessun problema con il giudice sportivo per il San Marino che domenica, nel quarto appuntamento del girone di ritorno andrà a bussare alla porta del Fiorenzuola. Un’altra gara da non sbagliare per la squadra di mister Biagioni che, nonostante gli ultimi risultati confortanti, ancora viaggia nella zona pericolos della classifica. A soli tre passi dai titani c’è lo United Riccione con le due vicin di casa attualmente in zona playout.