Serie D. United, via Cortellini. Borioni nuovo tecnico

Non c’è un attimo di pace in casa United Riccione. Ieri il club ha esonerato l’allenatore Paolo Cortellini – a quanto pare la comunicazione è arrivata nel corso di un allenamento – e ha chiamato al suo posto in panchina Mauro Borioni. Ma è utile andare con ordine per rendersi conto di quanta confusione (a essere benevoli) regni in casa United da due mesi a questa parte, esattamente dal momento in cui il club è passato dalle mani di Pasquale Cassese a quelle di Jonathan Tranquilli. Passaggio avvenuto i primi giorni di dicembre. Una settimana dopo la nuova proprietà decide di fare tabula rasa di tutto quello già esistente. Partendo dal ds Beppe Giglio, passando per mister Beoni e arrivando all’intera rosa. Una rivoluzione che porta sulla panchina Cortellini. La sua avventura si conclude esattamente dopo cinque partite e con un misero punto in tasca. Ora il timone è nelle mani di Borioni, tecnico di San Severino Marche che in carriera ha sempre allenato tra la Terza e la Seconda Categoria.