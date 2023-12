Serie "D». Venturi: "Ingenui sul gol subìto, poi bella reazione». Il Tau è al settimo risultato utile consecutivo

Settimo risultato utile consecutivo e sesto posto blindato, ad un solo punto di distacco dalla zona play-off. Il successo in rimonta sul Real Forte Querceta è un toccasana per il Tau Altopascio che, sabato, a San Donato (si gioca in anticipo per il turno infrasettimanale) e mercoledì, con la capolista Pianese, vuole chiudere un girone di andata alla grande.

Prima della gara contro il Real Forte Querceta era stata una settimana difficile per l’influenza. Perché è vero che era assente solo Capparella (Zini squalificato), ma in molti che, poi, hanno giocato o sono andati in panchina (Andolfi, che poi si è rivelato decisivo, Bruzzo, Malva e altri) sono stati assaliti dal virus.

Venturi è soddisfatto. "Vittoria meritata – afferma – , perché anche nel primo tempo abbiamo avuto occasioni. Questa gara ci deve dare consapevolezza delle difficoltà che andremo ad affrontare. Nel primo tempo non abbiamo approcciato male, ma siamo diventati frenetici. Ci sono anche delle attenuanti. Tra influenza e altro non ci siamo potuti allenare bene a livello numerico. Bisognava attingere a tutta la “rosa”. Ha esordito anche Bartelloni, un 2006. C’è da continuare a crescere".

"Il gol incassato? Ci sono stati due errori – prosegue il tecnico amaranto – : sul lancio bisognava chiudere e non abbiamo assorbito l’inserimento; era leggibile l’intenzione del passaggio, sono stati bravi loro, noi abbastanza ingenui. Questo gol inaspettato ci ha messo in agitazione eccessiva, abbiamo perso le distanze, però abbiamo reagito".

Massimo Stefanini