Serie D: verso il debutto stagionale ufficiale dei ragazzi allenati da Filippeschi. La Primavera piega 1-0 Scandicci

Empoli

1

Scandicci

0

EMPOLI: Versari (60’ Lastoria), Bembnista, Lauricella (67’ Tavanti), Huqi (54’ Egan), Pasalic (60’ Mureddu), Rugani, Bagordo (60’ Mazzi), Perin (60’ Menconi), Samb (46’ Zanaga), Blini (46’ Chiucchiuini), Monaco (67’Fiorini). All.: Filippeschi.

SCANDICCI: Fedele, Mennini (46’ Bigazzi), Chiaverini (60’ Capacci), Tacconi (46’ Orselli), Bianconi, Valentini, Grossi, Valori, Arrighini, Bogannini, Poli (34’ Guidelli). All.: Taccola.

Arbitro: Angileri di Empoli.

Rete: 51’ Monaco.

VINCI – Ancor un successo in amichevole per la Primavera dell’Empoli, che stavolta supera di misura lo Scandicci, un’altra formazione di Serie D.

Al di là del risultato, maturato in avvio di ripresa grazie ad un guizzo di Monaco, la squadra di Filippeschi ha offerto una buona prova, mostrando miglioramenti sia dal punto di vista della condizione che della messa in pratica delle richieste del suo tecnico. Ci saranno da smaltire ancora i carichi di lavoro della preparazione, ma il minutaggio sulle gambe dei calciatori sembra già essere buono in vista dell’esordio ufficiale in campionato.

Adesso gli azzurrini hanno a disposizione altre due settimane per preparare al meglio il debutto in campionato in casa contro il Monopoli.