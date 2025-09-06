Serie D: via al campionato. E poi le Coppe regionali

Domani inizia il campionato di Serie D. E c’è la prosecuzione delle varie coppe: in Eccellenza i match di ritorno del primo turno, in Promozione gara-2 dei vari triangolari; iniziano poi quelle (con gara-1 dei triangolari) di Prima e di Seconda categoria.

In Serie D la 1ª giornata domani alle 15 offre subito il big-match Seravezza-Grosseto: al “Buon Riposo“ dirigerà Paccagnella di Bologna, coadiuvato da Grasso di Acireale e da Bosco di Roma. “Derby“ per il Camaiore, di scena a Ghivizzano (terna con Gallorini di Arezzo, Ginanneschi di Grosseto e Marotta di Orvieto).

In Eccellenza il Viareggio dopo aver perso 4-1 a Castelnuovo cerca la “remuntada“ domani alle 16 al Marco Polo Sports Center, dove arbitrerà Bigongiari di Lucca, assistito da Rocchi di Pontedera e da Mangini di Livorno. Inizia alle 17.30 invece Massese-Real Forte Querceta, dopo l’1-1 di sette giorni fa: allo stadio degli Oliveti di Massa fischierà Fatticcioni di Carrara, coi guardalinee pisani Marino e Di Legge. Alla Massese è appena approdato da nuovo vice di Marselli il viareggino Biancalana.

In Promozione riposano sia il Pietrasanta (spettatore di PonteBuggianese-Urbino Taccola) sia il Forte dei Marmi (giocano Montignoso-San Marco Avenza).

In Prima categoria ci sarà Romagnano-Torrelaghese (con arbitro Trebbi di Pisa) mentre il Capezzano riposerà osservando.

In Seconda categoria derbyssimo Corsanico-Massarosa (dirigerà Fusco di Viareggio) col Salavetitia Seravezza spettatore.