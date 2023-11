Serie D. Victor, la matricola terribile che sta comoda tra le big

Ventisei punti in 12 partite, nessuna sconfitta casalinga sin qui, e due soli ko contro Pistoiese e Carpi. I numeri non sembrano affatto quelli di una matricola (15 i gol fatti, 9 quelli realizzati). Ma lo è quel Victor San Marino che continua a stupire. Concretezza, entusiasmo e determinazione sono le armi vincenti della squadra di mister Cassani che, a suon di risultati positivi, si è ritagliata un posticino tra le big del girone D. E ci sta comodo lassù il Victor, a un solo passo dalla capolista Ravenna e con il fiato sul collo dell’Imolese. Fino a questo momento i titani si sono presi tutto quello che si sarebbero potuti prendere. Continuando la strada intrapresa la scorsa stagione. Una cavalcata che ha condotto i biancazzurri dall’Eccellenza alla D. Una cavalcata, ora, pure nell’ultimo piano del calcio dilettantistico. In un girone nel quale non mancano le super favorite alla vittoria del campionato. Ma la squadra di Cassani sin qui ha dimostrato di saper essere estremamente efficace. Basti guardare il numero di partite vinte chiudendo la propria porta agli avversari e sapendo sfruttare l’occasione buona. Sei delle otto gare chiuse con un successo hanno tutte lo stesso risultato finale: 1-0. Un segno di forza, ma ora per i titani arriva il bello e il difficile.

Perché quella matricola terribile inizia a essere badata a vista dalle big, e ora dovrà saper confermare tutto quello che di buono ha fatto in questa prima parte di campionato. A partire dalla gara che domenica i biancazzurri giocheranno sul campo del Certaldo. Contro i toscani il Victor non dovrà farsi ingolosire dalla classifica. Perché quel testacoda (i toscani occupano l’ultimo posto con il peggior attacco del girone) può nascondere molte insidie.

Lo sa bene il tecnico romagnolo che sin qui non ha mai, minimamente, staccato i piedi da terra. I numeri del Certaldo, si dirà, non sono di quelli capaci di fare estremamente paura. I toscani delle 12 gare giocate ne hanno sapute vincere soltanto due, quelle con Progresso e Prato, ormai più di qualche settimana fa. Il Certaldo che domenica aprirà le porte del proprio stadio al Victor San Marino è reduce da cinque sconfitte consecutive e di certo sarà affamato di punti per non staccarsi troppo dalle ’colleghe’ di bassa classifica.