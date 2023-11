Serie D. Victor, sul Titano c’è l’Aglianese. E lo United non può più sbagliare

Inizia fuori dal campo con un bel gesto di solidarietà la sfida di oggi ad Acquaviva (inizio alle 14.30) tra Victor San Marino e Aglianese. A causa delle avverse condizioni atmosferiche che hanno colpito Montemurlo, e gran parte della Toscana, la squadra di mister Francesco Baiano non ha potuto svolgere la seduta di allenamento di venerdì. Così, il Victor ha messo a disposizione dei toscani un campo sportivo dove allenarsi in vista della gara di oggi. Gara che i biancazzurri di mister Cassani, poi oggi sul campo, hanno tutta l’intenzione di vincere per continuare a sognare e non perdere la testa della classifica. Primato che i titani hanno appena conquistato, grazie al successo nel turno infrasettimanale contro il Mezzolara firmato da D’Este. Match decisamente lontano da casa, e in ben altre condizioni di classifica, oggi (inizio alle 14.30) per lo United Riccione in casa del Real Monterotondo. I biancazzurri di Riolfo, dopo aver preso ossigeno contro il Vastogirardi sabato scorso, nel turno infrasettimanale sono tornati a versare lacrime amare contro il San Nicolò Notaresco. Mantch non impossibile contro il Monterotondo, ma l’impressione è che la squadra della Perla Verde non abbia ancora trovato la propria vera dimensione.

Serie D. (10ª giornata, ore 14.30). Girone D: Corticella-Mezzolara, Fanfulla-Forlì, Lentigione-Sammaurese, Pistoiese-Certaldo, Prato-Imolese (rinviata), Ravenna-Carpi, Sant’Angelo-Progresso, Sangiuliano City-Borgo San Donnino, Victor San Marino-Aglianese. Classifica: Victor San Marino 19; Ravenna, Imolese 18; Forlì, Fanfulla 17; Carpi, Sammaurese 15; Lentigione, Corticella, Pistoiese, Prato 12; Aglianese 11; Mezzolara, Sant’Angelo 10; Borgo San Donnino, Sangiuliano City 8; Certaldo, Progresso 6. Girone F: Atletico Ascoli-Tivoli, Campobasso-Alma Juve Fano, Chieti-Fossombrone, L’Aquila-Sora, Matese-Avezzano, Real Monterotondo Scalo-United Riccione, San Nicolò Notaresco-Sambenedettese, Termoli-Vastogirardi, Vigor Senigallia-Roma City. Classifica: Sambenedettese 21; Fossombrone 17; Campobasso, Chieti, Vigor Senigallia 16; Avezzano, San Nicolò Notaresco 15; L’Aquila 14; Roma City 13; Sora 12; Alma Juve Fano, United Riccione, Matese 10; Tivoli 9; Atletico Ascoli 8; Real Monterotondo Scalo, Termoli, Vastogirardi 7.