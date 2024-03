Serie D. Victor, un big match tira l’altro. Obiettivo: fermare la capolista

Da un big match all’altro. Ancora una domenica ad alta tensione per il Victor San Marino che dopo aver costretto al pari il Carpi, domani se la vedrà con la capolista Ravenna al ’Benelli’. Una occasione irripetibile per la squadra di mister Cassani che al pensiero del primo posto in classifica non ci ha rinunciato, nonostante i tentennamenti dell’ultimo periodo. E nonostante una situazione societaria non del tutto chiara. I novanta minuti del ‘Benelli’ domenica saranno diretti dal fischietto della sezione di Crema Gianmarco Vailati. Assistenti Francesco Raccanello di e Luca Granata, entrambi della sezione di Viterbo. Prima trasferta delle due consecutive imposte dal calendario domani per lo United Riccione. I biancazzurri di Giancarlo Riolfo se la vedranno con il Vastogirardi, dopo aver toccato con mano la potenza della Sambenedettese. Ma anche dopo essere riusciti a tenere testa alla seconda della classe. Match meno impegnativo quello di domani in campo della formazione molisana penultima della classe, ma i biancazzurri dovranno prestare la medesima attenzione per riuscire a tornare in Romagna con tutto il bottino in tasca ripredendo il cammino interrotto lo scorso turno. I novanta minuti tra Vastogirardi e United Riccione sono stati affidati all’arbitro della sezione di Crema, Giacomo Pasquetto. Che in Molise sarà in campo insieme agli assistenti Nicolò Raschiatore e Stefano Allievi, entrambi della sezione di San Benedetto del Tronto.

Girone D: Aglianese-Lentigione (Kovacevic di Arco Riva), Carpi-Corticella (Gresia di Piacenza), Certaldo-Borgo San Donnino (Mirri di Savona), Forlì-Prato (Buzzone di Enna), Imolese-San Giuliano City (Aurisano di Campobasso), Mezzolara-Sant’Angelo (Piccolo di Pordenone), Progresso-Pistoiese (Leone di Avezzano), Ravenna-Victor San Marino (Vailati di Crema), Sammaurese-Fanfulla (Skura di Jesi)

Girone F: Alma Juventus Fano-Chieti (Lascaro di Matera), Avezzano-Termoli (Marra di Mantova), Vigor Senigallia-Atletico Ascoli (Branzoni di Mestre), Forsempronese-Notaresco (Papi di Prato), Roma City-L’Aquila (Balducci di Empoli), Sambenedettese-Real Monterotondo (Di Renzo di Bolzano), Sora-Matese (Rompianesi di Modena), Tivoli-Campobasso (Galiffi di Alghero), Vastogirardi-United Riccione (Pasquetto di Crema)