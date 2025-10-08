Serie d. Vigor, obiettivo allungare la striscia positiva. Ma dall’infermeria ancora nessuna buona notizia

Torna al lavoro la Vigor, rinfrancata dopo il tanto atteso exploit al ’Bonci’ di Fossombrone, ma le proteste di domenica scorsa costano caro a capitan Pesaresi che dovrà scontare due giornate di squalifica. Al di là del risultato, che i senigalliesi bramavano per interrompere la serie nera che li aveva visti capitolare contro Sora, Ostiamare e Teramo, mister Beppe Magi riabbraccia elementi che sinora erano mancati come l’aria all’assetto offensivo vigorino: nello specifico Braconi e De Feo. Ne avranno ancora per un po’ invece Milli e Parrinello, entrambi infortunati nel corso della preparazione estiva. A queste assenze si aggiunge la squalifica di Pesaresi, perno dell’attacco. A prescindere dalle defezioni, la Vigor deve trovare il primo successo in casa che manca ormai da troppo tempo. In questa stagione, i rossoblu sono riusciti a conquistare solo un punto contro il Giulianova davanti al pubblico amico, ora l’obiettivo è il colpo grosso contro un’altra abruzzese.

Domenica al ’Bianchelli’ infatti scenderà in campo il sorprendente Notaresco, reduce dalla sconfitta in campionato nel derby contro il Chieti. Finora i rossoblu sono stati trascinati da un superlativo Infantino, capocannoniere del girone F con sette gol, un numero superiore a quelli segnati dalla Vigor in tutta la stagione (5). Sarà anche una gara di ex, visto che tra le fila abruzzesi militano Ettore Di Sabatino, a segno domenica scorsa, e il difensore centrale Eneo Pjetri, che a Senigallia ha esordito in quarta serie lo scorso anno, trovando anche un minutaggio di tutto rispetto.

Nicolò Scocchera