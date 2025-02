Serie D. Vittoria scacciacrisi. FolloGavo, un sorriso

Il Follonica Gavorrano sbanca 2-1 il campo del Flaminia e tira una boccata d’ossigeno. Succede tutto nella ripresa tra le due formazioni. Prima frazione abbastanza incolore tra le due squadre, anche se sono i biancorossoblù a cercare di creare qualche pericolo alla retroguardia dei laziali. Al 10’ ci prova Bramante con un tiro al volo che si stampa sulla difesa di casa, che allontana la sfera. Al 34’ arriva un’occasione per i biancorossoblù con Masini, che calcia centrale da fuori dopo una bella azione manovrata dei ragazzi di Masi. L’arbitro concede poi due minuti di recupero, ma la prima frazione si spegne sullo 0-0.

Nella ripresa il primo episodio arriva dopo appena un minuto: Lisari viene espulso dopo un brutto fallo su Pino. E sugli sviluppi del calcio piazzato Pignat porta in vantaggio il Follonica Gavorrano. Il Flaminia reagisce al 9’ con un tiro di Ricozzi che si impenna in calcio d’angolo. Al 32’ l’ex Tascini riporta il risultato in parità con un diagonale dall’interno dell’area. Ma il pari dura solo due minuti: Pino riporta i biancorossoblù in vantaggio.

FLAMINIA CIVITACASTELLANA: Nespola, Falli (18’ st Orlandi), Zanchi, Lisari, Ricozzi, Lo Zito, Malaccari (43’ st Mattei), Benedetti, Tascini, Casoli (14’ st Sirbu), Ciganda (38’ st Brasili). All. Nofri Onofri.

FOLLONICA GAVORRANO: Antonini, Morelli, Pignat, Matteucci, Masini (30’ st Scartoni), Pino (37’ st Brunetti), Kondaj, Scartabelli (20’ st Tatti), Lo Sicco, Bramante, Arrighini (20’ st Giustarini). All.Masi.

Reti: 4’ st Pignat, 32’ st Tascini, 34’ st Pino.