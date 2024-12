Serpini e Saporetti

Per mister Cristian Serpini nel secondo ko casalingo di fila "c’è grande rimpianto, in avvio eravamo partiti bene poi abbiamo commesso due errori davvero difficili da descrivere e non sono i primi, che hanno destabilizzato la squadra, ci abbiamo messo un po’ a rialzare la testa e nella ripresa c’è stato grande cuore mancando però in qualcosa per renderci pericolosi, quando abbiamo la palla al limite non tiriamo. Purtroppo abbiamo perso Mandelli per molto tempo, ma non piangiamoci addosso. L’assetto finale con Cortesi regista e Sereni mezz’ala? Cortesi doveva stare più avanti, ma era "alla frutta" e ho chiesto a Sereni per fare il lavoro su Guiebre, ma tutto nasce dalla scelta di togliere Contiliano diffidato perché a Sestri non ci sarà Mandelli e non potevamo perdere anche lui".

Simone Saporetti si è sbloccato dopo 10 gare ma non può sorridere. "Abbiamo preso due gol evitabili – spiega – ma poi la reazione c’è stata, l’avevamo anche riaperta e ci abbiamo provato fino alla fine. Purtroppo nel finale facciamo fatica a riacciuffare le gare. Il ritorno al gol? Mi mancava molto, peccato che non sia servito per fare punti".