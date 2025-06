Serra Football Club: Camp giovanile a Serra Sant’Abbondio con Davide Frattesi

"Serra Football Club" è il titolo del Camp che si terrà a Serra Sant’Abbondio dal 23 al 26 giugno nel locale campo sportivo (dalle ore 9 alle 18). Un’edizione (la terza) a cui ci si può iscrivere entro il 18 giugno contattando il tel (Gianluca) al n 3383279357.

"In questa situazione di disagio giovanile – spiegano i consiglieri comunali Marinella Frattesi e Gianluca Poggetti (quest’ultimo anche organizzatore del Camp) – particolarmente evidente nei piccoli centri come il nostro, stiamo cercando di proporre ai nostri giovani concittadini qualche alternativa al bar, alla birra, al disinteresse nei confronti del bene comune".

"Ho coinvolto Davide (il nipote calciatore della nazionale ndr) – conclude Marinella Frattesi – perché è un bravo ragazzo e può essere un esempio di etica comportamentale".

A questo proposito Davide Frattesi in un video ha voluto rimarcare che: "Prima di essere bravi giocatori bisogna essere brave persone. Quando andate in campo lavorate come si deve, divertitevi che è fondamentale ma soprattutto abbiate rispetto di tutti quanti, in bocca al pupo a tutti i ragazzi coinvolti nel camp". Un messaggio, quello dell’attaccante della Nazionale e dell’Inter, particolarmente attuale specie di questi tempi.

am.pi.