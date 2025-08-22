Serravalle calcio. Ecco Leporatti e Giovannini

Altri due innesti per il Serravalle Soccer Accademy in vista del prossimo campionato di Terza Categoria. La società del presidente Simona Salvadori ha infatti portato alla corte del duo di allenatori Gianni Mauri e Massimo Curcio anche Francesco Leporatti e Thomas Giovannini. Entrambi centrocampisti, il primo arriva dalla Juniores provinciale del Limite e Capraia, con cui nell’ultima stagione ha sfiorato la vittoria del campionato. Metterà a disposizione grande corsa e determinazione. L’altro, classe 2003, arriva invece dagli amatori del Borgano dopo aver svolto il Settore Giovanile tra Vinci e Real Cerretese. Un mediano dalla buona visione di gioco, ma soprattutto capace di dare equilibrio a tutto il reparto. Due pedine che aiutano quindi il club blubiancoverde a completare il proprio organico dopo l’arrivo dei portieri Gaini e Centofanti e la conferma di ben dodici giocatori della passata stagione. Le iscrizioni in Terza Categoria scadono a fine mese, quindi, per conoscere il proprio girone il Serravalle bisognerà attendere quanto meno la prima settimana di settembre.