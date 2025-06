Serricciolo Calcio: nuovi arrivi Magnani e Conedera, conferme e partenze

Colpi di mercato importanti per il Serricciolo che, dopo la conferma dello staff tecnico con Nicola Bambini alla guida della prima squadra e con Alessandro Ottolini nel ruolo di vice allenatora, ha dato il benvenuto a due nuovi arrivi. Si tratta del portiere Manuel Magnani e dell’attaccante Niccolò Conedera che, dopo due anni passati a difendere i colori della Villafranchese, tornerà ad indossare la maglia gialloblù. Sono stati trovati gli accordi anche con promettenti giovani della Juniores che già lo scorso anno hanno dato il proprio contribuito con alcune buone apparizioni nella squadra maggiore: Capocaccia Matteo, Barbasini Ivan,Viaggi Lorenzo, Califfi Gianluca, Gilli Michel, Bui Davide, Maccione Evan ed Argilla Alessandro.

Sulle partenze e sulle conferme si sofferma il ds Luca Bardini: "Resteranno con noi anche per la prossima stagione il difensore Lapo Berti e il giovane centrocampista Mattia Vegnuti, classe 2005. Non faranno, invece, più parte della rosa il giovane Davide Carli e il forte difensore Nicola Guelfi ai quali auguriamo il meglio. Nei prossimi giorni si cercherà di ultimare la rosa con altre conferme e nuovi innesti. Stiamo cercando di rafforzare il gruppo e proprio in quest’ottica abbiamo puntellato la squadra nei ruoli chiave, assicurandoci le prestazioni di un gran numero uno come Magnani e di un bomber come Conedera. Due operazioni per le quali devo ringraziare la società che sta dando a me e al mister, con cui sto lavorando molto bene, tutto il supporto necessario. Sicuramente c’è tanta voglia di fare bene - conclude - e tanto entusiasmo".

Ilaria Gallione