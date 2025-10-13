Serricciolo colpo grosso. Ora è primo da solo

Valfreddana

0

Serricciolo

2

VALFREDDANA: Mazzotta, Bertoncini, Caturegli C., Rossi, Manga, Martinelli (59’ Camara), Lazzarini (83’ Bresciani), Romano (56’ Diallo), Tiberio (59’ Bianchi), Sillah, Catinani. A disp. Cobinah, Burgalassi, Fascetti, Caturegli N., Dianda. All. Barsocchi.

SERRICCIOLO: Magnani, Pangi, Verduci, Casciari, Berti, Capocaccia, Giulianelli, Vegnuti Mat.(83’ Dell’Amico), Manassero (66’ Scarpa), Vatteroni, Barbasini. (85’ Bui) A disp. Cavalier D’Oro, Viaggi, Califfi, Maccione, Sabella. All. Bambini.

Arbitro: Guarguaglini di Livorno.

Marcatori: 2’ Manassero, 29’ Pangi.

MONSAGRATI – Il Sericciolo si aggiudica lo scontro al vertice con i lucchesi del Valfreddana e si gode il primo posto in solitaria. Il match si decide nel primo tempo con una partenza sprint dei lunigianesi. Dopo soli due minuti Manassero trova l’immediata via del gol. La sua conclusione, su un passaggio filtrante, viene ribattuta da Mazzotta, ma sulla respinta il suo guizzo è decisivo. Al 29’, su una punizione laterale di Barbasini, Pangi raddoppia con precisa incornata sul secondo palo mettendo in cassaforte il risultato. Nella ripresa il punteggio non cambia con i gialloblù che gestiscono la gara e che non soffrono più di tanto la pressione avversaria. Non mancano le occasioni ai ragazzi di Bambini per rendere il vantaggio ancora più largo, ma il portiere locale Mazzotta fa buona guardia ed evita un punteggio ancora più pesante. Per il Serricciolo una vittoria di grande valore.

Ilaria Gallione