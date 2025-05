Serricciolo Voglia di riscatto. Si riparte da Bambini e Bardini

Dopo l’amara retrocessione il Serricciolo deve rimboccarsi le maniche e cominciare a delineare il proprio futuro. Una delle prime mosse è stata la riconferma del tecnico Nicola Bambini. "C’è stato subito l’intento – spiega il mister gialloblù – sia da parte mia che dalla società di continuare l’operato insieme. Purtroppo l’epilogo della stagione è stato doloroso, ma bisogna ripartire. Dopo soli 3 giorni dalla retrocessione è arrivata la riconferma del ds Luca Bardini che sta già lavorando per costruire la nuova squadra. La società si sta stringendo intorno a noi per offrirci carta bianca e per darci modo di poter presentare un gruppo che sarà protagonista nel campionato di Seconda Categoria. Nel contempo vogliamo essere razionali e per questo punteremo su una squadra composta anche dai nostri giovani che hanno dimostrato di essere all’altezza di giocarsi un posto in categoria. Ovviamente dovrà esserci uno zoccolo duro formato da giocatori che rappresenteranno la spina dorsale della squadra. Poi andremo a prendere delle pedine importanti nei ruoli dove mancano e formeremo una rosa di ragazzi guidati da una grande voglia di rivalsa, decisi a mettersi in gioco e pronti ad essere protagonisti".

Dopo 11 anni i galletti hanno tristemente salutato un palcoscenico che ben conoscevano, ma le motivazioni per tornare presto a rifarne parte non mancheranno. "Sarà importante ripartire con entusiasmo. Personalmente - continua Bambini - ne ho tanto. Mi dispiace non allenare più la Juniores, dove sono stato tre anni, ma sono sicuro che anche a livello societario Matteo Tedeschi darà continuità al lavoro che abbiamo fatto finora per mettere su una squadra che sia all’altezza della competizione. Il lavoro sarà intenso ed arriveremo ad agosto ad inizio preparazione con una rosa ben definita e soprattutto con le idee ben chiare. Nel mondo del calcio questo è un aspetto fondamentale così come avere un progetto. Ovviamente speriamo che vada tutto bene perché il calcio riserva sempre delle sorprese. Da parte nostra - conclude - ci vorrà tanto cuore ed umiltà".