Serve l’impresa. Buratti: "Trodica, ci sono 90 minuti per il miracolo»

Non ci sono alternative per il Trodica che a Tolentino dovrà disputare una gara perfetta per ribaltare l’1-4 dell’andata di Coppa Italia. "A disposizione abbiamo 90 minuti per fare un miracolo a casa del Tolentino". Roberto Buratti, allenatore del Trodica, è consapevole delle difficoltà della partita di oggi dove farà anche un leggero turnover. La squadra è reduce dall’importante vittoria in campionato a Jesi. "È stata fondamentale, ci mancava solo il risultato che sarebbe potuto arrivare anche prima con un pizzico di attenzione in più. Inoltre è stato importante centrare il successo senza prendere gol dopo le prime due gare di campionato, ma non abbiamo fatto ancora nulla perché l’Eccellenza è un campionato che non ti dà tempo per festeggiare". La gara di Coppa con il Tolentino ha lasciato un insegnamento. "Ci ha insegnato che chi sbaglia alla fine paga, loro hanno un attacco importante capace di sfruttare ogni occasione. Oggi dovremo fare una gara offensiva senza prendere gol".