Serve più cinismo. Carrarese poco concreta in fase di finalizzazione. Gettati al vento due punti

L’1-1 contro la Recanatese è il quinto risultato utile consecutivo per la Carrarese dopo i tre successi su Pescara, Juventus Next Gen e Spal (tutti e 3 per 1-0) e il pari con il Perugia della scorsa settimana. Ma se l’1-1 in terra umbra aveva il sapore di un punto guadagnato, peraltro su di un campo ostico come il Curi, quello ottenuto sabato contro i marchigiani sa invece di occasione sprecata e di due punti persi, soprattutto per quanto si è visto in campo.

Il dominio azzurro, anche nelle parole di Dal Canto, avrebbe dovuto produrre qualcosa in più del rigore trasformato da Schiavi, date le occasioni capitate a Della Latta, Cicconi e Capello, pure iellato in occasione dei legni colpiti. La Recanatese, attendista e fortunata, ha saputo approfittare della mancata concretezza dei padroni di casa riuscendo in ciò che la Carrarese fatica a fare: capitalizzare al massimo le opportunità. Così, nel finale della prima frazione, in uno dei pochi squilli ospiti, è arrivato il gran sinistro di Carpani a battere Bleve e, di fatto, a far scivolare al quarto posto in classifica i marmiferi, superati dal Perugia mentre alle spalle Pescara e Pontedera hanno la chance di portarsi rispettivamente a meno 1 o meno 2 nel recupero in programma alle 18,30 di oggi in casa dei pisani.

All’orizzonte, per gli azzurri, c’è la trasferta di Rimini di domenica contro una squadra, che, stando ai numeri, di gol ne subisce parecchi. Sono 25, infatti, le reti incassatei, il secondo peggior dato del girone B dopo quello del fanalino di coda Fermana, a 27.