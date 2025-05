Sestese-Cannara: semifinale play off Eccellenza, inizia la corsa verso la serie D

Duelli nazionali, finalmente si parte. Oggi, riflettori puntati sulla Sestese che alle 16 ospita la squadra del Cannara per iniziare la sua avventura nazionale con la semifinale di andata play off fra le seconde squadre classificate dei rispettivi campionati di Eccellenza. Al "Torrini" fari puntati per una sfida cruciale che apre un tragitto abbastanza breve ma intenso che porta in serie D. Dopo due settimane di attesa, con la Sestese (Eccellenza Girone A) che si è sempre allenata per mantenere alta la forma, la squadra di Fabrizio Polloni è pronta alla sfida, con la solita determinazione di sempre, anche quando ha dovuto affrontare la finale di Coppa Italia, poi vinta, e le due finali regionali sul campo dello Sporting Cecina e contro un forte Castelnuovo Garfagnana.

Stavolta l’avversaria è il Cannara che ha guadagnato il pass nazionale per aver eliminato la Narnese al termine di una partita ricca di emozioni. La formazione umbra è formata da diversi elementi di qualità, in particolare gli argentini Bertaina, Elian e il fratello Enzo, forti fisicamente, che sanno andare molto bene in gol. Pertanto, ai rossoblù servirà molta attenzione e bravura per cercare di capitalizzare al massimo la gara di andata per correre meno rischi nel ritorno. Il tecnico Polloni non potrà contare sul difensore Biondi squalificato, probabilmente sarà sostituito da Pisaneschi, con accanto Lorenzo e Giacomo Matteo.

A centrocampo probabile impiego di Robi Cirillo, Dianda e Safina. In attacco ci saranno sicuramente Ermini e Berti con l’alternativa Manganiello. La gara di ritorno si giocherà il 1 giugno. Arbitra la gara Piciucco di Campobasso, coadiuvato da Terrenzi di Pescara e da Azzariti di Termoli; quarto ufficiale Tedesco di Battipaglia. Infine, nell’altra semifinale play off nazionale del girone B di Eccellenza Toscana, il Valentino Mazzola del tecnico Ghizzani giocherà la sfida di andata sul campo del Castelnuovo Vomano.

Giovanni Puleri