Sestese e Castelnuovo Garfagnana pareggiano 0-0 e accedono ai play-off

SESTESE 0 CASTELNUOVO 0

SESTESE: Giuntini, G. Matteo, Cucinotta, L. Matteo, Pisaneschi, Cirillo, Piccini (77’ Patrignani), Safina, Ermini (63’ Berti), Ciotola (73’ Robi), Manganiello (67’ Casati). (A disp.: Tognoni De Pugi, Pisaniello, Dianda, Sarr Papa). All.: Polloni.

CASTELNUOVO GARFAGNANA: Biggeri, Casci (85’ Bonaldi), Lunardi, Fall, Leshi, Ramacciotti (69’ Rossi), Filippi (9’ Magera, 83’ Fruzzetti), Cecchini, Camaioni, El Hadoui (85’ Micchi), Gabrielli. (A disp.: Nucci, Petrozzino, Tocci, Campani). All.: W. Vangioni.

Arbitro: Fantoni del Valdarno.

Note: angoli 4-3; ammoniti: Fall, Ermini, Safina; espulso al 40’ Fall; spettatori: 150.

SESTO FIORENTINO - Sestese e Castelnuovo Garfagnana non si fanno male e lo 0-0 finale rispecchia l’andamento di una gara che ha offerto poche emozioni e qualche errore di misura.

La partita di fine stagione era più che altro basata su un risultato certo per confermare la matematica certezza di disputare i play-off, sicuri da parte della Sestese e per il Castelnuovo che, con il risultato del "Torrini" di Sesto Fiorentino, allo spareggio play-off dovrà vedersela a Cenaia, meglio classificato.

Della gara il taccuino di cronaca è abbastanza scarso di note di rilievo: l’unica, l’espulsione di Fall che, per tutto il secondo tempo, ha lasciato in dieci la sua formazione.

Nella ripresa, la Sestese ha provato a superare la difesa avversaria, ma, nonostante gli inserimenti effettuati dal tecnico Polloni, gli ospiti non si sono fatti sorprendere.

In un paio di occasioni il Castelnuovo di Vangioni ha provato anche a pungere, ma l’attento portiere di casa, Giuntini, gratificato per la targa ricevuta per le sue 100 presenze con la maglia della Sestese, non si è fatto sorprendere dai tentativi della compagine garfagnina che ha potuto così festeggiare l’accesso ai play-off come i padroni di casa.

Giovanni Puleri