Sestese, esordio sul velluto. Dicomano-Rufina fanno pari

Queste le gare giocate domenica sera in notturna.

Eccellenza

La Sestese non ha dovuto sudare per piegare per 7-2 il Lanciotto Campi nell’andata. Successo esterno a suon di gol, costruito con un primo tempo da antologia, durante il quale Ermini e Dianda sono stati incontenibili. La difesa di casa ha subito sei gol realizzati da Berti, Casati, Ciotola (su rigore), Ermini, Cucinotta e ancora Ermini al 3’ minuto di recupero. Nella ripresa, la Sestese ha diminuito l’intensità della pressione, dedicandosi più a controllare la reazione dei padroni di casa che solo al 75’ riuscivano a segnare con Afelba, il giocatore più incisivo. Poi, un penalty trasformato da Fiorentino e una rete realizzata ancora da Afelba hanno fissato il risultato definitivo. La nota stonata della serata sono state le espulsioni di Fiorentino e Marafioti, spediti anzitempo sotto la doccia dall’arbitro. Il ritorno sabato a Sesto alle 20,45.

Promozione

Dicomano e Rufina hanno concluso 1-1 la prima sfida del triangolare in una partita che ha evidenziato la superiorità della Rufina di Tognozzi. Dopo il meritato vantaggio di Bachi (38’), la Rufina ha sprecato almeno quattro occasioni: due con Maccari, con Bachi e Mattia Gori. Nel finale una magia di Centrone (75’) su punizione ha trasformato in realtà il sogno di un pareggio insperato. Domenica la seconda sfida: Pontassieve-Dicomano, con la Rufina che riposerà.

Giovanni Puleri