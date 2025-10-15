Sestese, ottobre di fuoco. Che sfida al Castelnuovo

Ottobre di fuoco per le squadre del girone A. Oggi, alle ore 15, scatta il primo turno infrasettimanale, valido per la 6ª giornata. Con l’appuntamento odierno, le formazioni affronteranno ben quattro gare in soli quindici giorni: l’altro turno infrasettimanale si gioca il 29 ottobre, data che segnerà la chiusura del ciclo di andata.

La Sestese di Polloni, in questo turbinio di partite, oggi sarà subito di scena sul campo del ’Nardini’ contro il Castelnuovo Garfagnana (dirige Simoncini di Pontedera, coadiuvato da De Fazio e Di Legge di Pisa), avversario abbastanza scorbutico, ma alla portata. I rossoblù del tecnico Polloni, reduci dal pareggio casalingo del ’Torrini’ ottenuto in extremis contro la corazzata Viareggio, da questa trasferta puntano a capitalizzare il massimo risultato per poter risalire in classifica. Il recupero di Burato permette ai rossoblù di essere al completo, consapevoli che per riuscire nell’intento, occorrerà confezionare un’ulteriore prova di qualità, riducendo gli errori sotto porta.

Il tridente offensivo composto da Ermini, Berti e Manganiello è chiamato a fare la sua parte, per trasformare le occasioni in gol davanti alla porta di Barghini, evitando sprechi che potrebbero costare cari e vanificare gli sforzi, rischiando di tornare a casa a mani vuote.

Intanto nel girone B è stato esonerato dalla Baldaccio Bruni il tecnico Mario Palazzi.

G. Puleri