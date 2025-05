Sestese sconfitta dal Cannara nel play-off nazionale di Eccellenza

SESTESE 0 CANNARA 1

SESTESE: Giuntini, Matteo G. (53’ Pisaniello), Cucinotta (73’ Safina), Matteo L., Pisaneschi, Cirillo, Dianda (79’ Robi), Casati (58’ Piccini), Berti, Ciotola, Ermini (75’ Manganiello). All.: Polloni.

CANNARA: Stefanelli, Subbicini, Ricci, Roselli, Bertaina E., Schvindt, Vitaloni (76’ Cardoni), Montero, Ferraro Gonzales (47’ Della Vedova), Camilletti, Bertaina F. (86’ Luparini). All.: Ortolani.

Arbitro: Piciucco di Campobasso.

Marcatori: 84’ Montero.

SESTO FIORENTINO – La Sestese cede al Cannara nel primo match di andata play-off nazionale di Eccellenza. Per la squadra di Polloni il ritorno si preannuncia infuocato. La partita è stata vibrante, caratterizzata da un’elevata intensità agonistica e da buone manovre tecniche, con alcune occasioni da rete per entrambe, non concretizzate per la bravura dei due portieri. Dopo alcune occasioni al 30’, un fallo di Montero su Ciotola regala una punizione alla Sestese: Dianda calcia, la difesa respinge. Sul rimpallo Casati prova la conclusione, spedendo alto. Al 59’, Subbicini stende Ciotola. Dalla punizione di Piccini, arriva il colpo di testa di Pisaneschi che finisce fuori di poco. Al 71’ la punizione di Piccini viene deviata per un soffio dalla difesa in angolo. Nel momento di un leggero calo di intensità agonistica dei locali, all’84’ arriva il gol ospite. Bertaina Franco rimette al centro un pallone per Montero che, di testa, batte Giuntini.

Giovanni Puleri