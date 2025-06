Sestese sfida Cannara per la semifinale playoff: obiettivo serie D

Allo stadio Spoletini, oggi alle 16, la Sestese affronta la semifinale di ritorno dei playoff Nazionali per le seconde classificate, contro i padroni di casa del Cannara. I rossoblù di Polloni (nella foto) devono ribaltare la sconfitta 1-0 subita nei minuti finali dell’andata e centrare la qualificazione alla finale che può portare in serie D. Il risultato dell’andata ha lasciato l’amaro in bocca e la consapevolezza che, per superare il turno, servirà una vera e propria impresa: una vittoria con due gol di scarto nei tempi regolamentari. In caso di parità al 90’, occorreranno i tempi supplementari ed eventualmente, perdurasse ancora la parità, si andrà ai calci di rigore.

Il Cannara, squadra ben attrezzata e galvanizzata dal successo, potrà contare anche sul forte sostegno del proprio pubblico. Questo, per i ragazzi di Polloni, renderà l’impresa ancora più ardua rispetto a quella di domenica scorsa. Ma è proprio in queste situazioni che una squadra deve trovare la forza e la determinazione, per capovolgere il risultato e sognare il passaggio del turno.

La squadra vincente, in finale affronterà la vincitrice tra la Virtus Bolzano e il Pinerolo; quest’ultimo parte favorito avendo vinto 3-0 all’andata. Per la formazione da schierare a Cannara, Polloni può recuperare il difensore Biondi ma non Giacomo Matteo che nei giorni scorsi è convolato a nozze. Per il resto, tutti disponibili, con il compito di ribaltare il risultato affidato ai vari Berti, Ermini e Manganiello. Nel Cannara non ci sono assenze, presumibilmente saranno gli stessi undici dell’andata, con più sostegno accanto ai fratelli Bertaina, giocatori da non perdere di vista. Infine, arbitra Cisternini di Seregno.

Giovanni Puleri