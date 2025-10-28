Sestese, sfida d’altri tempi. A Lucca per il ’colpaccio’

In vista del turno infrasettimanale di Eccellenza, girone A, in programma domani, la partita Lucchese-Sestese è stata anticipata a oggi con calcio d’inizio alle 14,30, arbitro Danesi di Pistoia. La Lega Nazionale Dilettanti – Comitato Regionale Toscano ha disposto questa variazione per ragioni di ordine pubblico, a causa della contemporanea e imponente manifestazione internazionale del Lucca Comics & Games, che apre i battenti proprio il 29 ottobre.

La Sestese di Polloni, reduce dal turno di riposo di domenica, si presenta al "Porta Elisa" (dove mancava dalla stagione di Serie D, 2008/09) con le batterie cariche per affrontare gli uomini di mister Pirozzi. Si prevede un impegno tattico più duro del solito, in quanto la Lucchese, dopo il pareggio di sabato con il San Giuliano e in considerazione del turno di riposo che effettuerà domenica, cercherà di ottenere il massimo risultato per non perdere altro terreno dalla vetta della classifica, attualmente di proprietà dello Zenith Prato. La Sestese di Polloni è comunque determinata e pronta a sfidare la "pantera" per raccogliere un risultato positivo per risollevarsi dalla zona rossa.

Per la formazione il tecnico dei rossoblù ha la sola indisponibilità di Pisaneschi, squalificato. Per il gol vincente, la palla passa agli attaccanti Berti, Ermini (nella foto), Fiorentino e Manganiello, che dovranno essere precisi nei tiri verso la porta di Milan. Uscire indenni dal "Porta Elisa" sarà fondamentale per la Sestese che consentirà di affrontare con spirito diverso la sfida casalinga molto impegnativa di domenica contro la coriacea Massese.

G. Puleri