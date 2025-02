Sestese soffre ma passa. E adesso il Sansepolcro

SESTESE 1 GAMBETTOLA 1

SESTESE: Giuntini, Safina, Pisaniello, Matteo L., Matteo G., Cirillo, Dianda, Robi (54’ Ermini (95’ Sarr Papa), Berti (83’ Bravi), Ciotola (73’ Vannini), Manganiello (90’ Mernacaj). All.: Polloni.

GAMBETTOLA: Golinucci, Difino, Marconi, Rossi, Crociati (46’ Toromani), Zattini (46’ Bernacci), Vagnarelli (65’ Tirincanti), Gadda, Mengucci, Zavatta (62’ Casalboni), Peluso (39’ Mancini). All.: Bernacci.

Arbitro: Casula di Ozieri.

Marcatori: 22’ Manganiello, 84’ Mancini.

FIRENZE - La Sestese pareggia 1-1 con il Gambettola la gara di ritorno, ma grazie al gol di vantaggio dell’andata, accede al secondo turno di Coppa Italia di Eccellenza e incontrerà a marzo il Sansepolcro (l’andata in casa). La squadra di Polloni sbloccato il risultato con la rete di Manganiello, affronta il Gambettola con brillantezza e sicurezza sprecando altre occasioni che potevano chiudere la partita. Poi, come spesso succede nel calcio quando non riesci a raddoppiare, gli avversari reagiscono. Il Gambettola, così, con qualche cambio è riuscito a pareggiare e rendere la sfida emozionante, costringendo la squadra di Polloni a difendere a denti stretti il pareggio.

La cronaca: al 9’ primo tentativo da gol di Manganiello, la difesa respinge con difficoltà. Rispondono gli ospiti (12’) con una punizione di Gadda (il migliore degli ospiti) respinta con difficoltà dalla barriera. Riprende lo stesso Gadda che scarica un destro micidiale: Giuntini è costretto a volare per deviare in angolo. Al 21’ la Sestese sfiora il vantaggio: è il preludio al gol. Difatti, al 22’ c’è un lancio lungo per Manganiello che s’infila fra due giocatori ospiti e calcia a botta sicura che batte Golinucci. Nella ripresa al 50’ Ciotola si vede negare il gol da un ottimo intervento del portiere Golinucci. All’84’ si riapre la partita: Safina tocca di testa verso il proprio portiere Giuntini. Si inserisce Mancini che indisturbato segna il pareggio. Per la Sestese sono minuti finali di sofferenza. Se pur stanca ma non doma, la squadra di casa riesce a difendere il risultato di parità.

Giovanni Puleri