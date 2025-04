Sestese trionfa 3-1 su Sporting Cecina ai supplementari e vola in finale

SPORTING CECINA

1

SESTESE

3

dopo i supplementari

SPORTING CECINA: Cappellini, Fiorentini, Fiorini, Ghilli (85’ Cionini), Startari, Lorenzini, Brizzi, Diagne, Skerma, Olivotto (80’ Rovini), El Falahi (65’Lika). All.: Miano.

SESTESE: Giuntini, Matteo G., Pisaniello, Matteo L., Biondi, Cirillo, Dianda (65’ Robi), Safina (75’ Pisaneschi), Berti (116’ Cucinotta), Ciotola (65’ Casati), Manganiello (54’ Ermini). All.: Polloni.

Arbitro: Macca di Pisa.

Marcatori: 50’ Fiorini, 92’ Biondi, 104’, Berti, 122’ Ermini.

Note: ammoniti Fiorini, Brizzi, Biondi, Safina. Espulsi: Brizzi doppio giallo, Skerma e Lika diretti.

CECINA - Con un finale travolgente una splendida Sestese vince 3-1 sul Cecina al termine di 120 minuti di pura battaglia e vola in finale. A passare per prima è la squadra di casa con Fiorini che al 50’ fulmina Giuntini. Con la grinta di una belva ferita, la Sestese si riversa in avanti alla ricerca del pareggio che riesce ad ottenere soltanto al 91’ grazie a una sciabolata di Biondi. Ai supplementari la stanchezza inizia a farsi sentire, la squadra di Polloni è più brillante nelle ripartenze. Prima Berti al 104’, poi Ermini al 122’ mettono fine alla sfida. Domenica in campo neutro la finale play off del girone A contro il Castelnuovo Garfagnana.

G. Pul.