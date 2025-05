Sestese vince 3-0 contro Castelnuovo e si qualifica per gli spareggi

SESTESE

SESTESE: Giuntini, Cucinotta, Pisaniello, Pisaneschi, Biondi, Cirillo (45’ st Sarr), Dianda, Safina, Berti (47’ st Robi), Ciotola (25’ st Casati), Ermini (16’ st Manganiello). All.: Polloni.

CASTELNUOVO: Biggeri, Casci, Lunardi (27’ st Filippi), Tocci (4’ st Magera), Leshi, Ramacciotti, El Hadoui, Cecchini, Camaiani (40’ st Fruzzetti), Grassi (22’ st Carpani), Gabrielli (32’ st Fall). All.: Vangioni (squalificato; in panchina: Landi).

Arbitro: Lorenzi di Pistoia.

Reti: 3’ pt Ermini, 48’ pt Biondi; 28’ st Dianda.

Note: ammoniti Leshi, Cecchini, Biondi, Ramacciotti, Ermini; gara cominciata in ritardo per un problema alla rete di una porta.

PORCARI - Hanno deciso gli episodi. Il gol fulmineo dei fiorentini che ha consentito loro di impostare il cliché tattico preferito; un "quasi-gol" al 35’, con strepitosa parata di Giuntini; il raddoppio nel recupero della prima frazione; il rigore solare non assegnato al Castelnuovo ad inizio ripresa che avrebbe potuto riaprire i giochi.

Così sarà la Sestese a fare gli spareggi contro la vincitrice dei play-off in Umbria. Il "Newcastle" della Garfagnana, invece, termina una stagione comunque positiva, con un pizzico di rammarico.

Pronti, via e rossoblu gigliati avanti: lancio in verticale di Ciotola ed Ermini brucia Biggeri con lo scavetto. I gialloblu (per l’occasione in completo bianco) provano a reagire, ma il ritmo è lento. Il team di Vangioni (foto) si schiera con Casci, Lunardi, Leschi e Ramacciotti dietro; con Tocci, El Hadoui e Cecchini in mezzo; Gabrielli e Camaiani in un attacco senza centravanti e con il quarantaduenne Grassi a spaziare dal reparto offensivo al centrocampo, per agire da play-maker.

La Sestese replica con il solo Ermini di punta, a volte supportato da Berti e con Cirillo, Dianda, Safina e Ciotola nel pacchetto mediano. Al 30’ punizione di Grassi (alta). 5’ dopo, cross di Casci da destra e inzuccata che sembrava decisiva di Camaiani: strepitosa la parata di Giuntini che toglie il pallone dell’incrocio: dentro o fuori? La terna fa giocare (qua, purtroppo, nn c’è il Var, ovviamente). Come accade nel calcio, dal possibile 1-1 al 2-0. Al primo corner a suo favore (il conto finale sarà di 12-2 per il Castelnuovo), mischia in area stile flipper e Biondi è il più lesto ad insaccare.

Adesso c’è l’Everest da scalare, ma tutto potrebbe riaprirsi al 6’ della ripresa: Gabrielli, in vantaggio sul difensore, in area, cade. Sembra rigore, ma l’arbitro fa proseguire. Con Campani i garfagnini sono più offensivi, si gioca in una metà campo, quella fiorentina, ma il gol arriva in contropiede, su magia di Casati che serve a Dianda la palla del tris. Addio ai sogni del Castelnuovo.

Massimo Stefanini