La Pianese espugna Sestri Levante, successo al fotofinish

Sestri Levante (Genova), 10 febbraio 2025 – Una ripresa eccellente consente alla Pianese di espugnare all’ultimo respiro il campo del Sestri Levante, vendicando il ko dell’andata ma soprattutto conquistando altri punti pesantissimi per la classifica. I bianconeri, in maglia gialla, nel primo tempo faticano un po’ a prendere le misure, anche per via di qualche assenza pesante soprattutto in difesa. La prima occasione del match era stata però per la Pianese al 4’: è Mastropietro a provarci con una conclusione che sfiora il palo. A sbloccare la partita è il Sestri al 23’: Fedele serve una sponda perfetta per Rosetti, che si inserisce in area e trafigge l’incolpevole Boer. Le zebrette prendono campo e costruiscono alcune azioni interessanti, ma faticano a trovare il varco giusto. Nella ripresa il copione cambia radicalmente. Entra in campo una squadra molto più determinata e il pari arriva poco dopo. Simeoni approfitta di una ingenuità di Furno e guadagna il rigore che Mignani realizza per il pareggio, 1-1. La gara si apre le occasioni fioccano: ci provano nel giro di pochi minuti Bacchin (24’), ottimo il suo esordio dal 1’ e il neo entrato Frey (32’) ma l’estremo difensore dei liguri Guadagno è super. Il gol dei senesi è nell’aria e arriva con Frey, bravo a sfruttare il cross di Bacchin e a segnare con una mezza girata volante il 2-1. Sembra fatta ma la squadra di Formisano subisce il 2-2 all’esatto scoccare del 90’: è sempre Rosetti che con un bel sinistro da fuori fulmina Boer per il gol del pareggio. Ma è destino che i tre punti li prendano gli amiatini. Una palla persa dei liguri vale una punizione dal limite. Del tiro si incarica il neo entrato, ed ultimo arrivato, Marchesi che complice una deviazione della barriera segna col destro il gol del successo.

Tabellino

SESTRI LEVANTE 2 – PIANESE 3

SESTRI LEVANTE (4-3-3) Guadagno; Podda, Pane, Valentini (40’st Goglino), Furno; Fedele (15’ st Di Giorgio), Brunet, Rosetti; Clemenza (15’st Cominetti), Piu, Durmush (44’st Pavanello). Panchina: Sias, Fusco, Oneto, Nunziatini, Montebugnoli, Piazza, Primasso. Allenatore Longo

PIANESE (3-4-2-1) Boer; Masetti, Indragoli, Nicoli; Da Pozzo, Simeoni, Proietto (43’st Marchesi), Bacchin (43’st Pacciardi); Mastropietro (32’st Frey), Colombo (18’st Falleni); Mignani. Panchina: Filippis, Reali, Nardi, Chesti, Spinosa, Pietrosanti, Barbetti, Giorgio. Allenatore Formisano.

Arbitro: Pasculli di Como (Lo Calio-Esposito).

Reti: 23’pt Rosetti; 8’st Mignani (rig.), 39’st Frey; 45’st Rosetti, 50’st Marchesi.

Note: Ammoniti: Rosetti, Piu, Colombo, Brunet, Durmush. Recuperi: 2 e 6.