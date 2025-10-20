Settembre Opes al Fast Car. In finale ko La Coccinella

Acquista il giornale
Calcio a 5: esito sorprendente nella finalissima, con una gara a due volti. Nella ripresa i campioni in carica rimontano l’1-4 iniziale, ma non basta.

di STEFANO MANFREDINI
20 ottobre 2025
Il Fast Car vince il Settembre Opes 2025, sconfitta in finale la grande favorita, il Bar La Coccinella, testa di Serie n° 1 e campione in carica, che in semifinale aveva battuto lo Zeta Club e nei quarti un’altra squadra top come il Foto Express. Bar la Coccinella che insidia subito il portiere Roversi, costretto a due buoni interventi, per lui sarà una serata impegnativa, ma ricca di soddisfazioni. Il vantaggio arriva con il tap-in di Boarini dopo un primo tiro respinto da azione di calcio d’angolo. Il Fast Car, però, viene preso per mano da capitan Albani, e in 7’ la ribalta: Chendi tenta di spazzare, ma sulla trequarti, Albani addomestica, vince un rimpallo, serve Lefons che in girata fredda Gorgati, 1-1; da fallo laterale sulla sinistra si porta sul fondo, mette in mezzo per Marchiori che sfonda la porta; da calcio d’angolo, nato da una super parata di Gorgati su Tcheuna, ancora Albani questa volta da destra, assist per Marchiori che fa doppietta e 3-1. Il Bar la Coccinella risponde con una ripartenza di Moraru che si presenta a tu per tu con Roversi, il quale si

ripete poco dopo su Sgargetta che si era liberato di 2 difensori prima di calciare a botta sicura. Ma è il Fast Car a colpire ancora: assist di Tcheuna per Marchiori che svirgola mandando la palla verso il fallo laterale, ma lo stesso Tcheuna ci crede e prima che esca, praticamente dal calcio d’angolo, spara un siluro di rara potenza che Gorgati, colpito sul petto, si butta in porta, 4-1 all’intervallo.

Nella ripresa il Fast Car resiste ad un secondo tempo dominato da un Bar la Coccinella che maledice i 4 gol presi in 12’ nel primo tempo, finisce 4-3. Podio di prestigio per lo Zeta Club Ferrara, nella finale di consolazione sconfigge lo United 2 Sicilie con il punteggio di 4-2. Protagonista assoluto Anastasia, che segna una tripletta.

