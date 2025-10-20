Settembre Opes al Fast Car. In finale ko La Coccinella

Il Fast Car vince il Settembre Opes 2025, sconfitta in finale la grande favorita, il Bar La Coccinella, testa di Serie n° 1 e campione in carica, che in semifinale aveva battuto lo Zeta Club e nei quarti un’altra squadra top come il Foto Express. Bar la Coccinella che insidia subito il portiere Roversi, costretto a due buoni interventi, per lui sarà una serata impegnativa, ma ricca di soddisfazioni. Il vantaggio arriva con il tap-in di Boarini dopo un primo tiro respinto da azione di calcio d’angolo. Il Fast Car, però, viene preso per mano da capitan Albani, e in 7’ la ribalta: Chendi tenta di spazzare, ma sulla trequarti, Albani addomestica, vince un rimpallo, serve Lefons che in girata fredda Gorgati, 1-1; da fallo laterale sulla sinistra si porta sul fondo, mette in mezzo per Marchiori che sfonda la porta; da calcio d’angolo, nato da una super parata di Gorgati su Tcheuna, ancora Albani questa volta da destra, assist per Marchiori che fa doppietta e 3-1. Il Bar la Coccinella risponde con una ripartenza di Moraru che si presenta a tu per tu con Roversi, il quale si

ripete poco dopo su Sgargetta che si era liberato di 2 difensori prima di calciare a botta sicura. Ma è il Fast Car a colpire ancora: assist di Tcheuna per Marchiori che svirgola mandando la palla verso il fallo laterale, ma lo stesso Tcheuna ci crede e prima che esca, praticamente dal calcio d’angolo, spara un siluro di rara potenza che Gorgati, colpito sul petto, si butta in porta, 4-1 all’intervallo.

Nella ripresa il Fast Car resiste ad un secondo tempo dominato da un Bar la Coccinella che maledice i 4 gol presi in 12’ nel primo tempo, finisce 4-3. Podio di prestigio per lo Zeta Club Ferrara, nella finale di consolazione sconfigge lo United 2 Sicilie con il punteggio di 4-2. Protagonista assoluto Anastasia, che segna una tripletta.