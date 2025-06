Settembrini-Arezzo: è stato bello. Cutolo: "Guccione non si tocca"

di Andrea Lorentini

L’ prova a stringere per Alex Redolfi. E’ il centrale del Mantova l’obiettivo numero uno per rinforzare al centro la difesa. La trattativa è entrata nel vivo e i prossimi giorni potrebbero essere decisivi. E’ una settimana intensa per Cutolo che nei giorni scorsi ha incontrato quei calciatori che per un motivo o per l’altro non rientrano nel progetto tecnico. Coccia, ad esempio, reclama più spazio e probabilmente sarà accontentato, Il terzino ha ancora due anni di contratto e si lavora ad una cessione. Stessa situazione contrattuale (scadenza 2027) per Santoro. Per il centrocampista la prospettiva è quella di un prestito. Si separeranno anche le strade con Lazzarini, Montini, Del Fabro e Gaddini. E sarà addio pure con Settembrini. Quella che riguarda il capitano è stata, forse, la scelta più dolorosa, ma ormai da qualche settimana, i segnali andavano in questa direzione.

Per tutti loro si cercherà una sistemazione anche se non è da escludere in estrema ratio una risoluzione contrattuale. Nelle ultime ore, nel frattempo, era rimbalzata un’indiscrezione secondo cui il Grosseto sarebbe stato interessato a Filippo Guccione con Paolo Indiani, fresco di nomina sulla panchina dei maremmani, chee avrebbe voluto ritrovare l’ex Mantova dopo la parentesi di due stagioni fa in amaranto. A tal proposito è arrivata la netta smentita del ds Cutolo. "Il giocatore non ci è stato richiesto, ma di venderlo non se ne parla neanche". Nel frattempo le difficoltà manifestate dalla Ternana sul fronte societario a garantire la continuità del club potrebbero avere ripercussioni anche sul mercato con diversi giocatori che in caso di futuro incerto potrebbero chiedere di essere ceduti. Nelle fila dei rossoverdi c’è il terzino Tito sul quale l’ è vigile già da tempo. Per la fascia sinistra rimane viva anche la pista che porta Luca Russo del Cerignola. Restando in tema di terzini, per la corsia di destra, Ettore Quirini (Milan Futuro) è un’opzione, ma non è il solo profilo che Cutolo sta seguendo.

Quello di oggi, intanto, è un giorno speciale per Orgoglio Amaranto che festeggia i 15 anni di attività del comitato, tra le più longeve esperienze di partecipazione popolare nel panorama calcistico italiano. E’ prevista una cena di gala all’interno dello stadio Comunale, in campo, alle ore 20,30. Durante la serata sarà ripercorsa la storia di OA dai primi anni ai giorni nostri, attraversando le fasi più rilevanti del percorso grazie ai presidenti e ai consiglieri che si sono succeduti negli anni, che saranno ospiti della serata così come la dirigenza dell’ e dell’Acf. Nell’occasione, dalle ore 19, il Museo Amaranto aprirà i proprio locali per chi volesse aspettare l’ora di cena tra un cimelio e l’altro.